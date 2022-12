Olielanden verlagen productie niet, toch blijft prijs aan de pomp onzeker

Leden van oliekartel OPEC passen hun productie niet aan, zo maakten ze zondag na een korte vergadering bekend. De vrees bestond dat een nieuwe productiebeperking tot hogere prijzen zou leiden, maar dat is dus niet aan de orde. Wel blijft de olieprijs lastig te voorspellen.

De productieafspraken die de OPEC en andere olieproducerende landen als Rusland en Kazachstan maken, hebben meestal grote invloed op de olieprijs. Minder olie bij veel vraag zorgt voor hoge prijzen en andersom. Die prijs is weer van invloed op de prijzen die we aan de pomp betalen voor benzine of diesel.

Deze onzekerheid over de prijs van olie (en dus wat bij het tankstation betaald moet worden) is nu weggenomen. Maar meer factoren maken het lastig om de prijs in te schatten. Zo moeten grondstoffenhandelaren nu afwachten welke gevolgen nieuwe westerse sancties tegen Rusland zullen hebben. Dat land is een van 's werelds grootste olieproducenten.

De landen van de G7 en de Europese Unie hebben namelijk vrijdag een prijsplafond afgesproken voor Russische olie. Scheepvaartbedrijven en verzekeraars mogen niet langer meewerken aan handel in Russische olie als die voor meer dan 60 dollar (zo'n 57 euro) per vat wordt verkocht. In de EU is het sinds maandag ook verboden om Russische olie te importeren die over zee wordt aangevoerd.

Spanningen in China leiden tot onzekerheid

Daarnaast zorgen spanningen in China voor onzekerheid over de olieprijs. De op een na grootste economie van de wereld kwakkelt als gevolg van coronalockdowns en een crisis in de vastgoedsector. Daardoor neemt de vraag naar olie mogelijk af.

Maar dit weekend kondigden enkele grote steden in het Aziatische land een versoepeling van het strenge coronabeleid aan. Dat jaagt economische groei mogelijk juist aan.

Dagproductie in oktober verlaagd met twee miljoen vaten

Al enkele jaren trekt de OPEC, met Saoedi-Arabië als officieuze aanvoerder, op met Rusland en enkele andere niet-leden. Deze zogeheten OPEC+ besloot in oktober tot het einde van 2023 dagelijks twee miljoen vaten minder olie op te pompen.

Dat deden de landen om een prijsdaling te voorkomen. Aangezien de economisch mindere tijden de vraag naar de grondstof drukken, is die ingreep volgens de olielanden gerechtvaardigd. Voor een nieuwe verlaging van de productie werd gevreesd, maar die ingreep blijft dus uit.

Het besluit van oktober leidde tot grote woede bij de Verenigde Staten, die de Saoedi's ervan beschuldigden partij te kiezen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Hogere olieprijzen zijn in principe goed voor de Russische oorlogskas. Westerse consumenten zien die gestegen prijzen terug in hoge inflatiecijfers.

