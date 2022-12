Daalt de prijs aan de pomp verder? Olielanden houden zondag belangrijk overleg

Wat gebeurt er met de benzineprijzen aan de pomp? Op die vraag krijgen we zondag mogelijk een antwoord. De olieproducerende landen van de OPEC+ en hun bondgenoten, onder wie Rusland, houden dan een belangrijk overleg. Daarin beslissen de landen of ze hun productie in januari zullen gaan verlagen.

De gevolgen van die beslissing kunnen we snel merken bij het pompstation. Want mochten de landen ervoor kiezen de productie te verlagen, dan zou dat hogere prijzen aan de pomp kunnen betekenen. Door internationale marktwerking zorgt minder beschikbare olie doorgaans automatisch voor een hogere prijs.



Er staat bij het overleg flink wat op het spel voor de leden van de OPEC+ en hun olie producerende bondgenoten. Zij zagen de olieprijzen de afgelopen tijd hard dalen. Dat komt vooral door zorgen over de strenge coronalockdowns in de grootste olie-importeur van de wereld: China.



Maar ook de renteverhogingen van de centrale banken hebben impact. Daardoor koelt de wereldeconomie af, en dat zorgt weer voor een verminderde vraag naar olie. Reden tot zorg dus voor de leden van OPEC+. De afgelopen weken werd er druk gespeculeerd over hoe ze op hun problemen zouden reageren.

Mogelijk goed nieuws voor Nederlandse automobilisten

Persbureau Reuters meldde dit weekend op basis van ingewijden dat OPEC+ waarschijnlijk vast zal houden aan de al eerder besloten productievermindering van 2 miljoen vaten per dag. Als dat ook echt gebeurt is dat mogelijk goed nieuws voor Nederlandse automobilisten. Al zal het de onzekerheid op de olie-markt niet wegnemen.

Zo is er veel onzekerheid over de impact van het nieuwe prijsplafond van de Europese Unie voor Russische olie. Afgelopen vrijdag besloten EU-landen tot een maximumprijs van 57 euro per vat Russische olie. Het moet Rusland verder dwarszitten in de oorlog in Oekraïne. Daarom gaat er maandag ook een Europese boycot gericht op Russische olietransport over zee.

1:35 Afspelen knop Hoe werkt het prijsplafond voor Russische olie?

