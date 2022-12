Inspectie houdt drie mensen aan voor mogelijke miljoenenfraude met coronasteun

De Arbeidsinspectie heeft drie mensen aangehouden die ervan worden verdacht mogelijk voor miljoenen te hebben gefraudeerd met coronasteun. Het gaat om ruim 2 miljoen euro aan voorschotten voor de zogeheten NOW-subsidie. De inspectie vermoedt dat ze bij het aanvragen van de steun een "onjuiste voorstelling" hebben gegeven van de financiën van hun bedrijf.

De aanhoudingen vonden plaats in Deventer en Haaksbergen. Opsporingsambtenaren van de inspectie doorzochten ook de woningen van de verdachten en een kantoorpand in Deventer. Ze namen daarbij laptops, tablets en telefoons in beslag. Verder is beslag gelegd op onder meer vier luxe voertuigen en sieraden.