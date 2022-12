Kwaliteit van leven blijft op peil, maar staat in toekomst onder druk

De kwaliteit van het leven in ons land is het afgelopen jaar op veel vlakken gelijk gebleven of toegenomen. Op de langere termijn staat die kwaliteit wel onder druk, met name op economisch en natuurlijk vlak. Dat concludeert statistiekbureau CBS in zijn jaarlijkse regionale Monitor Brede Welvaart.

Brede welvaart kijkt verder dan alleen economische groei en neemt ook bijvoorbeeld veiligheid, natuur en gezondheid mee. Bij de indicator kijkt het CBS naar zowel het 'hier en nu' als de langere termijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de brede welvaart op veel onderdelen gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. Dat doen de meeste indicatoren al in de afgelopen acht jaar. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in een verbetering van de materiële welvaart en in de categorie veiligheid, maar ook vrije tijd.

Wel daalt in veel gemeenten de tevredenheid in de categorie wonen. Dat komt met name doordat de afstand tot bijvoorbeeld basisscholen en sportterreinen toeneemt. Ook de hoeveelheid natuurgebied per inwoner neemt op veel plaatsen af. Gemeenten in Groningen, Flevoland, Limburg en Drenthe staan vaak onderaan de lijst van de huidige brede welvaart.

Op de langere termijn staat de ontwikkeling van de brede welvaart onder druk. Vooral het economisch en natuurlijk kapitaal staan onder druk. Zo neemt in veel regio's de gemiddelde schuld per huishouden toe. Daarnaast neemt in een aantal regio's de hoeveelheid groen-blauwe ruimte af. Dat is het per inwoner beschikbare oppervlak aan groene gebieden en water.

De brede welvaart op de langere termijn staat volgens het statistiekbureau vooral onder druk in gemeenten in Zuid- en Noord-Holland.

