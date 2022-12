Een op vijf aanbieders gehandicaptenzorg lijdt verlies in 2022

De gehandicaptenzorg heeft een zwaar jaar door hoge energiekosten en dure inhuur van extern personeel. Daardoor verwachten 30 van de 177 ondervraagde organisaties in 2022 verlies te lijden.

Dit stelt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) na een rondvraag in de sector. In 'normale jaren' lijden maar 15 van de 177 organisaties verlies, laat de VGN weten. Dat aantal verdubbelt zich nu, omdat aanbieders van gehandicaptenzorg de kosten snel zien oplopen. Een stijging van 8 procent wordt verwacht.

Door personeelskrapte, er zijn 6000 vacatures in de sector, moeten de zorgaanbieders steeds vaker uitzendkrachten of zzp'ers inhuren om roosters rond te krijgen. Die zijn vaak duurder. Ook de energielasten lopen op.

Ook vorig jaar zag de gehandicaptenzorg kosten voor extern ingehuurd personeel snel stijgen. Ongeveer 9,3 procent van de totale personeelskosten gingen in 2021 naar extern ingehuurd personeel. Een jaar daarvoor was dat nog 4,8 procent, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg proberen volgens VGN geld te besparen door meer vrijwilligers in te zetten of te bezuinigen op de kosten voor verwarming. Ook willen ze zzp'ers verleiden tot een vast contract. De branchevereniging pleit tegelijk in Den Haag voor een compensatie van de gestegen energielasten.