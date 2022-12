Landelijk systeem voor statiegeldblikjes pas in april van start

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het systeem om landelijk statiegeldblikjes in te zamelen hoeft pas in april 2023 van start te gaan. Dat heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld . Het kabinet wilde dat de regeling per januari van start ging en legde de branche preventieve dwangsommen op om dat voor elkaar te krijgen. De RvS heeft die dwangsommen nu geschorst.