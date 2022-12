Voedselprijzen dalen voor achtste maand op rij, bijna op niveau van 2021

Delen via E-mail

De prijzen voor voedsel zijn in november voor de achtste maand op rij gedaald. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van VN-organisatie FAO . Voedselprijzen stegen eerder dit jaar naar recordhoogte door de oorlog in Oekraïne.

De prijsindex van de FAO daalde vorige maand tot 135,7 punten, tegenover 135,9 in oktober. Uit de index blijkt dat vooral granen, vlees en melkproducten in prijs daalden. Daartegenover stond juist een prijsstijging van suiker en plantaardige oliën als zonnebloemolie.

De daling is vooral te danken aan een verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Hierdoor staat er minder druk op de ketel. Eerder stegen de graanprijzen juist flink als gevolg van de oorlog omdat Oekraïens graan het land niet uit kon.

Het is de achtste maand op rij dat de wereldwijde voedselprijzen dalen. Hierdoor staat de FAO-index nog maar 0,3 procent boven het niveau van november vorig jaar. Dat is wel nog altijd flink hoger dan de jaren ervoor. Vorig jaar bereikte de voedselindex het hoogste punt in jaren door tegenvallende oogsten en enorme vraag uit China.