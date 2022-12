We gaan dit jaar wereldwijd 2 procent zuiniger om met energie dan vorig jaar

Energiebesparende maatregelen zijn dit jaar wereldwijd in een stroomversnelling geraakt, laat het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap (IEA) weten. Dit komt voornamelijk door de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit.

Er werd volgens het IEA wereldwijd 2 procent zuiniger omgegaan met energie dan vorig jaar. Investeringen in bijvoorbeeld isolatie van huizen en beter openbaar vervoer leverden in 2022 een vier keer zo grote besparing op als een jaar eerder.

In de afgelopen twee jaar was het door de coronapandemie moeilijker om kantoren, huizen en fabrieken te verduurzamen, maar het huidige besparingstempo ligt ook veel hoger dan dat van voor corona. Toch is het huidige tempo volgens het IEA te laag, als we in 2050 per saldo geen CO2 meer willen uitstoten.