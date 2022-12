Klanten energiebedrijf ENGIE wachten door storing nog op 190 euro compensatie

De 190 euro energiecompensatie is in november nog niet bij klanten van ENGIE aangekomen. Het bedrag van de overheid zou via energiebedrijven bij huishoudens terechtkomen, maar ENGIE heeft de betaling nog niet geregeld. Volgens het bedrijf is er sprake van een technische storing.

ENGIE heeft ruim 300.000 klanten. Een deel van hen liet zich donderdag boos uit op sociale media, omdat de compensatie van de overheid voor de maand november nog niet binnen is.

Het energiebedrijf heeft een verklaring online gezet dat er sprake is van een technische storing en dat er uiterlijk 1 december betaald wordt.

"We wilden eigenlijk eind november alle betalingen voldoen, zoals eerder beloofd", zegt ENGIE-woordvoerder Isabel Kuper - Borsboom. "Maar dat is door een technische storing bij een klein deel van de klanten helaas niet gelukt. Dat vinden we heel vervelend." Ze zegt niet te kunnen zeggen om hoeveel klanten het gaat.

"Alle betalingen zijn inmiddels onderweg", zegt ze. "Die zijn vandaag voldaan. Afhankelijk van bij welke bank je zit, staat het vandaag nog op je rekening. Ik heb begrepen dat bij de wat kleinere banken het geld mogelijk morgen (vrijdag 2 december, red.) op de rekening staat."

De 190 euro compensatie is ingevoerd om huishoudens te compenseren voor de flink gestegen energiekosten. Dit gebeurde in afwachting van het prijsplafond, dat per januari 2023 moet ingaan.

Aanbevolen artikelen