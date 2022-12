Voor 200.000 kinderen in ons land ligt armoede op de loer

Delen via E-mail

Zo'n 891.000 mensen maakten afgelopen jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bijna een kwart van hen (209.000) was in 2021 minderjarig. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Dat betekent dat 6,6 procent van alle kinderen in 2021 leefde met armoederisico. Een jaar eerder ging het om 6,8 procent, oftewel 218.000 kinderen. Voor de bevolking als geheel bleef het risico in 2020 en 2021 gelijk op 5,4 procent. Bij werkenden daalde het armoederisico licht.

Zo'n 370.000 mensen leefden afgelopen jaar al ten minste vier jaar op rij in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 2,3 procent van de bevolking. Het langdurige armoederisico kwam daarmee iets lager uit dan in 2020 (2,4 procent). Ook bij kinderen daalde het licht: van 3,1 procent naar 2,9 procent.