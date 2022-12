Piekweek voor pakketten, dus misschien moet je langer wachten op je bestelling

Delen via E-mail

Door de vele online aankopen die rond Black Friday zijn gedaan, kan het zijn dat je de komende dagen wat langer dan gebruikelijk op je pakket moet wachten. Dat zegt Iris van Wees, operationeel directeur bij de pakketten van PostNL.

"Na Black Friday komt er veel op gang. Daardoor zal het nog de hele week druk zijn. Een kleine deel van de pakketten kan er langer over doen dan gebruikelijk", vertelt Van Wees. Door de kortingen rond Black Friday bestellen mensen veel online. "Het is nu de drukste week van het hele jaar."

DHL, na PostNL de grootste in de pakketbezorging, kan dat beamen. "We hadden dinsdag de drukste dag. Maar ook vandaag is het een stuk drukker dan op de drukste dag vorig jaar", zegt Ewout Blaauw van DHL. En toen waren de winkels nog dicht als gevolg van de lockdown.