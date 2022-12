Doktersassistent krijgt extra loonsverhoging vanwege inflatie en dure energie

Doktersassistenten en verpleegkundigen bij huisartsenpraktijken krijgen een extra loonsverhoging om tegemoet te komen aan de inflatie en de hogere energierekening. In de cao Huisartsenzorg is geregeld dat bijna 30.000 werknemers in januari 4,35 procent extra krijgen.

De extra loonsverhoging voor praktijkondersteuners en verpleegkundigen bij huisartsenpraktijken komt terwijl eigenlijk al een opslag van 2,6 procent was afgesproken voor mei 2023. Die is naar voren gehaald en verhoogd naar 4,35 procent. Ook is de eindejaarsuitkering van dit jaar verhoogd van 6,5 procent naar 7,5 procent.

Vakbonden en werknemersorganisaties hebben een extra koopkrachtcompensatie gevraagd. "Dagelijks ondervinden we de effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud, energie en de hoge inflatie", zegt Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO). "

Volgens Portengen is de urgentie voor de extra loonsverhoging wel duidelijk. Bovendien duurt het volgens haar te lang voordat koopkrachtmaatregelen van de overheid effect hebben op de portemonnee van personeel bij huisartsenpraktijken.

