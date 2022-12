Werknemers kregen sinds jaren zeventig niet zo veel loonsverhoging als nu

De loonafspraken die dit jaar zijn gemaakt, zijn fors. Werknemers hebben er gemiddeld sinds begin jaren zeventig niet zo veel bij gekregen op hun loonstrookjes. "En de trend is nog steeds opwaarts", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

De lonen zijn in november met maar liefst 6,7 procent gestegen, zo blijkt uit voorlopige cijfers. "Maar dat is heel uitzonderlijk, want er zijn maar weinig cao's afgesloten. Vooral het akkoord bij IKEA trekt het gemiddelde erg omhoog." De werknemers van het woonwarenhuis in Nederland krijgen in een jaar tijd een loonsverhoging van minimaal 13 procent. De verhoging kan oplopen tot bijna 17 procent.

Volgens de AWVN kan de extra verhoging van het minimumloon de komende maanden de nodige gevolgen hebben. "Er zitten natuurlijk cao's bij waar veel mensen op het minimumloon zitten of er dicht tegenaan. Het zijn er niet zoveel, maar het kan een opwaartse werking op het loongemiddelde hebben."

Over de eerste elf maanden van dit jaar zijn in totaal 385 cao's afgesloten. Daar vallen ruim 3,9 miljoen werknemers onder. De gemiddelde loonstijging komt daarbij uit op 3,3 procent. Vooral in de metaalsector, de detailhandel, het onderwijs, het vervoer en de chemiesector gingen de salarissen omhoog.

Volgens ING-econoom Marcel Klok is de gemiddelde jaarlijkse loonstijging nu hoger dan een paar jaar geleden, maar zeker niet uitzonderlijk. "In de jaren zeventig zijn de lonen op jaarbasis weleens met meer dan 10 procent gestegen. In veel cao's was sprake van een automatische en flinke loonsverhoging." Zo gingen de lonen in 1975 met maar liefst 15,5 procent omhoog.

'Loonstijgingen komen sneller op gang'

De AWVN laat weten dat er tot nu toe sprake is van een normaal patroon. "We hebben dit jaar gezien dat de loonstijgingen sneller op gang kwamen. Het is natuurlijk de vraag hoelang dat duurt. Zo is er sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers doen er alles aan om personeel te behouden of aan te trekken door de lonen te verhogen."

Bovendien verstrekken bedrijven meer eenmalige uitkeringen om hun werknemers te compenseren voor het koopkrachtverlies. In meer dan een derde van de dit jaar afgesloten cao's is zo'n regeling opgenomen en die trend zet door.

"Maar daar staat tegenover dat er veel onzekerheid heerst door de hoge inflatie, de hoge grondstof- en energieprijzen, de geopolitieke situatie en de oorlog in Oekraïne. Die tegenstelling en combinatie hebben we niet eerder gezien", benadrukt de AWVN-woordvoerder.

