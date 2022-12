Laagste werkloosheid ooit in Europa door krapte op arbeidsmarkt

De werkloosheid in Europa is in oktober naar het laagste niveau ooit gedaald als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid die maand uit op 6,5 procent, tegen 6,6 procent een maand eerder. Nederland heeft de op twee na laagste werkloosheid van de eurozone.

Bijna 10,9 miljoen mensen in de eurozone waren in oktober werkloos. In de Europese Unie ging het om 12,9 miljoen mensen. Zoals gewoonlijk lag de werkloosheid in Griekenland en Spanje het hoogst, met respectievelijk 11,6 en 12,5 procent.

De laagste werkloosheid werd gemeten in Tsjechië (2,1 procent) en Duitsland (3 procent). Voor Nederland meldde Eurostat een werkloosheid van 3,7 procent.

In het eurogebied waren 2,3 miljoen mensen jonger dan 25 jaar werkloos. In de EU bedroeg dat aantal 2,9 miljoen. Ook op het gebied van jeugdwerkloosheid waren Griekenland en Spanje koplopers en was het aandeel in Tsjechië en Duitsland het kleinst. Nederland kende volgens Eurostat een jeugdwerkloosheid van 7,8 procent.

Aanbevolen artikelen