Luxe chocoladeletter is schaars en zeker een euro duurder

Wie op zoek is naar een specifieke chocoladeletter, kan nog wel eens bedrogen uitkomen. Een van de grootste chocolademakers ter wereld moest eerder dit jaar de productie stilleggen als gevolg van een salmonellabesmetting. Dat bedrijf zegt sinds ruim een maand weer op volle toeren te draaien. Onder andere door die onderbreking is wel minder chocolade op de markt gekomen.

"Wij hebben enkele tienduizenden minder chocoladeletters gekregen dan we hadden besteld", zegt mede-eigenaar Maarten Steinkamp van snoepketen Jamin. En dat had dan weer te maken met personeelstekorten en een kapotte machine bij een andere Belgische leverancier. "Er is schaarste en sowieso is chocolade dit jaar duurder doordat grondstoffen en energie duurder zijn."

's Werelds grootste chocolademaker, het Belgische Barry Callebaut, zegt tegen NU.nl dat ze geen commentaar geven op het prijsbeleid van hun klanten. "We hebben de afgelopen maanden wel aanzienlijke prijsstijgingen gezien van suiker en zuivel. Die prijswijzigingen zijn daar waarschijnlijk een weerspiegeling van."

De fabrikant moest zijn fabriek in Wieze in verband met de salmonellabesmetting stilleggen. Daardoor liet Tony's Chocolonely eerder weten dit jaar helemaal geen chocoladeletters te kunnen maken. "Onze fabriek draait sinds eind oktober weer op normale capaciteit", zegt de woordvoerder van Callebaut. "We deden en doen ons uiterste best onze klanten zo goed mogelijk te bedienen."

Jamin zegt met kunst- en vliegwerk de schappen redelijk gevuld te hebben gekregen, maar moest soms klanten teleurstellen. "Dit jaar kende veel uitdagingen", zegt Steinkamp. "Een luxe letter kost nu wel 7,50 euro. Dat is 1 euro of in sommige gevallen 1,50 euro meer dan voorheen. Maar wij zijn ook niet goedkoop, wij zijn een speciaalzaak."

Speciaal zijn de letters dan ook bij Jamin. Zo zijn er letters van formule 1-circuits, met het WK als thema en allerlei bijzondere smaken. Steinkamp: "Zoals patat - of friet - afhankelijk van waar de klant woont."

Eerder

Aanbevolen artikelen