Belgische supermarkten testen 'stille uurtjes' om prikkels te verminderen

De Belgische supermarktketens Carrefour en Delhaize gaan een test uitvoeren met 'stille uurtjes'. Het is de bedoeling dat het tijdens die uren prettiger is voor mensen met een autismespectrumstoornis om boodschappen te doen.

In Delhaize-winkels is het stille uurtje doordeweeks tussen 9.00 en 10.00 uur. Bij een aantal Belgische winkels van Carrefour is het de komende tijd stiller tussen 14.00 en 16.00 uur, behalve op zaterdag.