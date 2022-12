Vapes met andere smaakjes dan tabak in 2023 uit de handel

Delen via E-mail

Vanaf 1 januari 2023 moeten e-sigaretten met smaakjes als vanille, unicorn en sorbet van de markt verdwijnen, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. De enige smaak die nog is toegestaan is tabakssmaak.

Dat er een verbod op smaken voor e-sigaretten zou komen, was al eerder bekendgemaakt. Hoe dit wettelijk geregeld wordt, is nu duidelijk geworden.

Hoewel het verbod op 1 januari ingaat, mogen de oude producten nog een tijdje verkocht worden. Tot oktober is er een zogenaamde overgangsperiode en mogen producten die winkels nog op voorraad hebben worden verkocht. Vanaf 1 oktober mogen er geen vapes met een smaakje meer over de toonbank gaan, behalve die met tabakssmaak.

Hoewel er wordt geadverteerd dat de e-sigaret een manier is om te stoppen met roken, heeft het door die smaakjes nu vaak een tegenovergesteld effect. Het RIVM heeft daarom een lijst opgesteld met producten die gebruikt mogen worden om een tabakssmaak na te bootsen.

Dat vapes met een tabakssmaak verkrijgbaar blijven, is volgens de woordvoerder omdat er ook daadwerkelijk mensen zijn die e-sigaretten gebruiken om van het roken af te komen. "E-sigaretten zijn slecht, maar het is minder slecht dan tabak. We willen mensen die heftig verslaafd zijn de kans geven om e-sigaretten te gebruiken om van het roken af te komen. Daarom mag een tabakssmaak nog wel."