Duitsland eist miljarden van Russisch Gazprom om niet-geleverd gas

Het Duitse energieconcern Uniper, dat voor het merendeel in handen is van de Duitse staat, eist miljarden van het Russische gasconcern Gazprom. Dat heeft het bedrijf woensdag laten weten na uitlatingen van zijn topman daarover op een bijeenkomst in Düsseldorf.