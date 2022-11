Voor het eerst deze eeuw dalen de lonen wereldwijd

De lonen zijn in de eerste helft van dit jaar met gemiddeld 0,9 procent gedaald, terwijl de prijzen stijgen. Het is voor het eerst deze eeuw dat dit gebeurt, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) woensdag in een rapport.

De daling van de lonen verschilt per land. In de Europese Unie daalden de reële lonen - oftewel de lonen gecorrigeerd voor inflatie - in de eerste helft van dit jaar zelfs met 2,4 procent. In 2021 stegen de lonen nog met 1,3 procent. In Centraal- en West-Azië groeiden de lonen juist met 2,5 procent. Dat was wel minder dan een jaar eerder: toen was dat nog 12,4 procent.