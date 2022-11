Zorg ziet uitgaven aan zzp’ers flink oplopen

Door personeelskrapte in de zorg liepen de kosten voor het inhuren van uitzendkrachten en zzp'ers vorig jaar flink op. De kosten voor extern personeel maken een steeds groter deel uit van de totale personeelskosten, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS.

De vier grootste sectoren in de zorg (thuis- en verpleegzorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) gaven in 2021 maar liefst 48 miljard euro aan personeelskosten uit. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder.

De uitgaven aan uitzendkrachten en zzp'ers groeiden sneller dan de rest van de loonkosten, namelijk met 8,3 procent. Het deel van de totale personeelskosten dat daarmee naar externe krachten ging, nam dus ook toe. Vooral in de gehandicaptenzorg. Daar ging in 2021 9,3 procent van de totale personeelskosten op aan kosten voor het inhuren van uitzendkrachten en zzp'ers. In 2015 was dat nog 4,8 procent van het totaal.