Waarom gebruikers van stadsverwarming toch last hebben van hogere gasprijzen

Vattenfall-klanten met stadsverwarming gaan in 2023 gemiddeld 375 euro meer betalen door duurder gas. Dit terwijl zij worden verwarmd met restwarmte via een warmtenet. Waarom krijgen zij dan toch dergelijke prijsverhogingen voor hun kiezen, vroegen lezers via NUjij.

Stadsverwarming via warmtenetten wordt net zo goed duurder door de oorlog in Oekraïne, merkt ongeveer een half miljoen huishoudens nu ook die tarieven oplopen. Deze huishoudens zijn doorgaans klant bij Vattenfall, Eneco of Ennatuurlijk, die warmtenetten beheren. Zelf kunnen ze geen gasleverancier kiezen.

Vattenfall komt begin december met nieuwe tarieven per klant. Een huishouden zal op jaarbasis gemiddeld 375 euro meer voor warmte betalen dan in 2021. Ook Eneco gaat waarschijnlijk zijn tarieven verhogen, maar deze energiemaatschappij maakt die uiterlijk 20 december bekend, zegt een woordvoerder. Eneco wacht nog op richttarieven van toezichthouder ACM, die maximumprijzen voor stadsverwarming vaststelt.

Dat de prijs van stadsverwarming niet beïnvloed hoeft te worden door gasprijzen, is een veelgehoorde misvatting. Stadsverwarming komt inderdaad vaak van restwarmte die afkomstig is van elektriciteitscentrales, grote bedrijven of afvalverwerkingen in de buurt. Maar waarom dan toch de invloed van marktprijzen voor gas?

"Gas is nog heel vaak de bron van die restwarmte", zegt Melanie Poort van Vattenfall. "Stel: een elektriciteitscentrale gebruikt gas om stoom voor warmte en elektriciteit te produceren. Als je dan stoom aftapt voor het warmtenet, gaat dat ten koste van elektriciteit. Dat heeft toch een prijs. En als restproduct is het ook niet gratis. Die restwarmte moeten we gewoon kopen voor een prijs die past bij de vraag en het aanbod."

Ook moeten er voor de zekerheid hulpwarmtecentrales op gas draaien om warmte op het warmtenet te garanderen als er iets misgaat of er te weinig restwarmte beschikbaar is.

Minister en energiebedrijven willen loskoppeling van gasprijzen regelen

Een andere reden dat prijzen gekoppeld zijn is dat dit zo is geregeld in de Warmtewet. Die zorgt ervoor dat stadswarmte nu nooit duurder kan zijn dan gas op de vrije markt. De ACM bepaalt de maximumprijzen voor 2023 op basis van gangbare tarieven; normaal op vaste contracten, nu op gemiddelde prijzen in de afgelopen 45 dagen.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil de twee graag loskoppelen via een wetswijziging. Daar heeft hij al in februari van dit jaar, vlak voor de oorlog in Oekraïne, voorstellen voor gedaan. Maar zo'n mogelijke wetsaanpassing wordt pas in 2023 besproken in de Tweede en Eerste Kamer, en pas in de zomer van 2024 ingevoerd.

Ook energiebedrijven Vattenfall en Eneco zouden de twee graag losgekoppeld zien. "Als we in de toekomst vaker restwarmte op andere manieren kunnen opwekken, is het logisch als je tarieven ook los van elkaar kunt zien", zegt Eneco-woordvoerder Rianne de Voogt. "Al blijft ook dan gas nog vaak de bron van de stadswarmte, dus zal er ook vaak nog een verband tussen beide prijzen blijven."

