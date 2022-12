Heineken verhoogt bierprijzen voor horeca met meer dan 10 procent

Heineken verhoogt de prijzen van bier en cider per 1 januari opnieuw. De prijzen voor horecaklanten gaan met gemiddeld 10,7 procent omhoog, laat het biermerk weten.

De prijsverhoging komt boven op de eerdere prijsstijgingen van 3,4 procent in januari en 5,8 procent in augustus. Het biermerk schrijft in een brief aan ondernemers dat dit vooral komt door de wereldwijde kostencrisis.

Ook Heineken heeft daar last van. "Of het nu gaat om transport, grondstoffen als mout en hop, of verpakkingsmaterialen als karton en aluminium: de prijzen rijzen de pan uit als het gaat om het brouwen, verpakken en vervoeren van onze bieren."

Heineken berekent een deel van die stijgende kosten niet door. "Maar tegelijkertijd kunnen we niet alle kosten op onze schouders nemen en ontkomen we er niet aan om een deel van die stijgingen door te berekenen in onze prijzen."

Concurrent Grolsch liet zijn horecaklanten vorige week al weten dat de prijzen omhooggaan in januari, met gemiddeld 6,8 procent. "De prijzen zijn omhooggegaan vanwege de gestegen kosten. Het is overal hetzelfde verhaal", zegt een woordvoerder van het biermerk.

De prijsstijgingen bij Heineken gelden alleen voor horecaklanten. Hoeveel duurder een biertje wordt, is niet duidelijk. "Het is aan de kroeg om de prijs te bepalen", laat een woordvoerder van de bierbrouwer weten.

Aanbevolen artikelen