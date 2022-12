We krijgen na jaren weer wat rente over ons spaargeld

Vanaf vandaag keren de grote banken weer wat rente uit over onze spaarrekeningen. Het gaat om ABN AMRO, ING, ASN Bank, RegioBank, SNS en Rabobank. Allemaal maakten ze bekend vanaf 1 december weer wat rente te geven over in ieder geval de kleinere spaartegoeden.

Vrijwel alle banken brachten de rente op spaartegoeden aan het einde van 2019 of begin van 2020 terug tot 0, of in sommige gevallen zo goed als 0. Zo ging de rente bij Rabobank nooit onder de 0,01 procent. Bij hogere spaartegoeden werd de rente bij alle banken zelfs negatief.

ABN AMRO verhoogt de rente op alle spaartegoeden nu naar 0,25 procent. Dat geldt voor zowel de kleine spaarder als iemand die 10 miljoen euro op zijn rekening heeft staan. "Ik ben blij voor onze klanten dat we met deze verhoging de periode van geen of zelfs negatieve rente achter ons laten", zei CEO Robert Swaak daarover. "Met deze stappen komen we weer in wat normaler vaarwater."

Bij Rabobank gaat de rente van niets naar 0,25 procent. "We vergoeden rente tot een tegoed van maximaal 5 miljoen euro."

Centrale banken blijven rente verhogen

ING maakt bij de rentepercentages onderscheid tussen de kleine en grote spaarders. Zo kan iedereen die tot 10.000 euro op de spaarrekening heeft staan 0,25 procent rente tegemoetzien. "Dat betekent dat het grootste deel van de spaarders bij ING rente krijgt over hun hele tegoed", zegt de bank.

Wie tussen de 10.000 euro en 1 miljoen euro bij de grootste bank van Nederland gestald heeft, moet het doen met 0,15 procent.

De banken die onder de Volksbank vallen, maken zowel onderscheid naar spaarsaldo als naar de verschillende merken. Bij ASN gaat de rente op een saldo tot en met 25.000 euro naar 0,20 procent, bij RegioBank en bij SNS naar 0,25 procent. Bij saldo's van 25.000 euro tot en met 50.000 euro wordt het respectievelijk 0,10 procent en 0,15 procent. Spaarders met meer dan 50.000 euro krijgen nog steeds geen rente bij deze drie banken.

Nu de centrale banken de rentes blijven verhogen, is er hoop dat de spaarrentes ook verder omhooggaan.

