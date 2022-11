Kolencentrales krijgen geen compensatie voor klimaatbeleid van overheid

De energiebedrijven RWE en Uniper krijgen geen schadevergoeding voor het feit dat hun kolencentrales per 2030 moeten worden gesloten. De bedrijven hadden kunnen verwachten dat de CO2-uitstoot vanwege het klimaatbeleid sterk omlaag zou moeten.

De bedrijven spanden hun rechtszaak aan, nadat het kabinet in 2018 had besloten dat het vanaf 2030 niet meer is toegestaan om elektriciteit op te wekken met kolen. Dat was nog maar enkele jaren nadat RWE en Uniper nieuwe kolencentrales in gebruik hadden genomen.