Inflatie in eurolanden niet verder opgelopen

Voor het eerst in anderhalf jaar is de inflatie in de landen die de euro als munt hebben niet verder opgelopen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. De inflatie kwam deze maand uit op 10 procent.

Een maand eerder was de inflatie nog 10,6 procent. Daarmee lijkt het tempo waarin de consumentenprijzen in het eurogebied stijgen wat te zijn afgenomen.

De inflatie valt vooral iets lager uit doordat benzine en diesel goedkoper zijn geworden ten opzichte van een maand eerder. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen zijn wat gedaald.

Toch zorgen energieprijzen nog altijd met afstand voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de prijzen voor voeding, alcohol en tabak gingen opnieuw omhoog.

De inflatie in ons land komt volgens de Europese rekenmethode deze maand uit op 11,2 procent, meldde het CBS.

