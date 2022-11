Niet eerder zagen we zo veel in fondsen belegd geld verdampen

Voor wie geld in een beleggingsfonds steekt, hoofdzakelijk in aandelen die gebundeld worden door aanbieders, is het een dramatisch jaar. Doordat de beurskoersen dalen en de rentes stijgen, ging in de eerste negen maanden van dit jaar 18,3 miljard euro verloren, meldt De Nederlandsche Bank.

"De waardedaling van beleggingen in fondsen in 2022 is de grootste ooit gemeten, zowel in relatieve als absolute zin", zegt DNB, die de cijfers sinds 2009 bijhoudt.

De omvang van de beleggingen in fondsen - behalve in aandelen zit dat geld ook in bijvoorbeeld obligaties - daalde met bijna 16 procent tot 97,3 miljard euro. "Vergelijkbaar met december 2017."

Deze daling komt nog boven op die van de waarde die verloren ging voor wie in individuele aandelen belegt.

