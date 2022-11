Starter moet minstens 71.000 euro verdienen om een huis te kunnen kopen

Als jonge starter op de woningmarkt moet je al bijna twee keer modaal verdienen om aan een koopwoning te kunnen komen, blijkt uit berekeningen van Rabobank. Door gestegen woningprijzen, hogere hypotheekrentes en strengere leennormen is de drempel voor starters hoger geworden.

De inkomens zijn in dezelfde periode ook gestegen, maar wel minder hard. In 2014 was het gemiddeld besteedbaar inkomen even hoog als het benodigde salaris voor een starterswoning. Nu ligt dat ongeveer 40 procent lager.