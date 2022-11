Kledingketen H&M zet vijftienhonderd medewerkers buiten de deur

Delen via E-mail

De Zweedse kledingketen H&M schrapt ongeveer vijftienhonderd banen om op kosten te besparen. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt . Een woordvoerder zegt desgevraagd dat het een wereldwijde reorganisatie betreft. Banenverlies in Nederland is zeker niet uitgesloten.

H&M trekt ruim 73 miljoen euro uit om de reorganisatie te bekostigen. Afgelopen september liet het bedrijf al weten dat het in de kosten moest snijden.

"Onderdeel van het besparingsprogramma is dat we de organisatie onder de loep nemen. We zijn ons zeer bewust van het feit dat collega's hierdoor geraakt worden", aldus CEO Helena Helmersson.