EU wil afbreekbare stickers op appels en minder loze lucht in pakketten

De Europese Unie (EU) komt met nieuwe plannen om de afvalberg van verpakkingsmaterialen terug te brengen. Stickers op appels moeten afbreekbaar worden, de miniflesjes shampoo in hotels gaan in de ban en in online bestelde pakketten moet minder loze lucht. Dat meldt onder andere de Volkskrant woensdag.