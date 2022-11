Albert Heijn breekt met jarenlange traditie van schoentje zetten in de winkels

Kinderen kunnen dit jaar voor het eerst in lange tijd voor Sinterklaas geen schoentje meer zetten bij de winkels van Albert Heijn. Dat bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen desgevraagd. Bij concurrent Lidl kan dat nog wel en bij de meeste winkels van PLUS ook.

"Ieder jaar maken we samen met onze klanten een feest van de sinterklaasperiode", zegt de woordvoerder van AH. "Dat doen we elke keer op een andere manier met een leuke, verrassende campagne. Dit jaar maakt schoentje zetten hier geen deel van uit." Meer dan tien jaar lang was dat wel het geval.

Wat dit jaar ook meespeelt, is dat de sinterklaasperiode overlapt met het WK voetbal. AH is hoofdsponsor van de KNVB. "Het is een wat drukkere periode, nu met het WK erbij. Voor de sinterklaascampagne hebben we andere keuzes gemaakt."

Bij Lidl kunnen kinderen al zeker vijftien jaar een schoentje zetten en dat blijft zo. "Juist in deze tijden waarin krijgen niet vanzelfsprekend is", zegt een woordvoerder van de discounter. In de afgelopen jaren is het concept wel aangepast aan de tijdgeest.

"Zo hebben we een knutselschoentje geïntroduceerd waar eerst een meisjes- en jongensvariant van was. Nu is er één schoentje voor iedereen." Ook wordt er geen snoep meer in de genderneutrale schoentjes gestopt, maar "een leuk cadeautje".

Bij de PLUS-supermarkten kiezen ondernemers die de winkels exploiteren zelf of ze klanten schoentjes laten zetten. "In ongeveer twee derde van de winkels kan het", vertelt de woordvoerder van die keten.

Jumbo kon niet direct laten weten of in de winkels schoentjes worden gezet.

