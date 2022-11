Inflatie fors lager, maar eten en drinken is juist flink duurder geworden

De inflatie in Nederland is volgens de Europese meetmethode in november uitgekomen op 11,2 procent. Dat is nog altijd heel hoog, maar fors minder dan de afgelopen maanden, meldt statistiekbureau CBS . Voeding, alcohol en tabak zijn wel veel duurder geworden dan een jaar geleden.

De totale inflatie daalde met met 5,6 procentpunt vergeleken met een maand eerder. "Dat komt vooral doordat de prijs van energie is gedaald", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

In oktober was energie nog 100 procent duurder dan een jaar eerder, deze maand was dat circa 40 procent. "Dat is nog steeds enorm, net zoals een inflatie van 11,2 procent. Maar wel anders dan de afgelopen maanden."

Vorig jaar begonnen de energieprijzen juist rond deze tijd flink op te lopen. "Na twaalf maanden gaat dat effect eruit." Bovendien werd brandstof veel goedkoper en dat telt ook mee in de energieprijzen.

De vlag kan zeker nog niet uit

Als je energie buiten beschouwing laat, is de inflatie ook nog hoog. "De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak ligt met 12,5 procent nu juist boven het totale inflatiecijfer. Dat is opvallend."

Volgens de CBS-hoofdeconoom kan de vlag zeker niet uit. De inflatie is weliswaar lager en we krijgen compensatie voor de energierekening. "Maar de boodschappen worden er geen cent goedkoper op." De hoge energieprijs werkt daar vertraagd in door.

Eerder

Aanbevolen artikelen