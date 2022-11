Aantal mensen in de bijstand voor het eerst in jaren onder de 400.000

Het aantal mensen in ons land dat een bijstanduitkering ontvangt, is voor het eerst sinds 2013 weer onder de 400.000 gezakt. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal bijstandsontvangers. Bij 45-plussers gaat dat het langzaamst, meldt statistiekbureau CBS.

Al zes kwartalen op rij daalt het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van het jaar ervoor. "De jaar-op-jaarverschillen worden wel kleiner", zegt het CBS. Evengoed kwam het aantal dit najaar uit op 396.000. Het aantal belandde voor het eerst sinds april 2013 onder de 400.000.

De afname van het aantal bijstandsuitkeringen was in een jaar tijd het grootst onder jongeren tot 27 jaar. Dat aantal liep terug tot 33.000. In de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar waren het er eind september nog 135.000.

Met 228.000 mensen in de bijstand vormen 45-plussers de grootste groep.

Eerder

