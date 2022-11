Stadsverwarming bij Vattenfall volgend jaar gemiddeld 375 euro duurder

Energieleverancier Vattenfall heeft zijn nieuwe tarief voor stadsverwarming bekendgemaakt. Volgens het bedrijf komt dat bij een gemiddeld verbruik neer op een verhoging van 375 euro in vergelijking met dit jaar.

Vattenfall zegt dat het met zijn nieuwe tarief onder het maximum van de ACM blijft. Dat nieuwe tarief is 76,45 euro per gigajoule (GJ). Rekening houdend met het prijsplafond komt Vattenfall op zo'n 375 euro extra per jaar voor huishoudens met een gemiddeld verbruik.

Het prijsplafond voor stadswarmte is vastgesteld op 47,38 euro per GJ, voor de eerste 37 GJ per jaar. Die prijs is gekoppeld aan die van gas.