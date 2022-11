Duitsland stelt voor vijftien jaar vloeibaar gas uit Qatar veilig

Duitsland heeft een overeenkomst gesloten met QatarEnergy en ConocoPhillips waardoor het land vanaf 2026 voor in ieder geval vijftien jaar verzekerd is van vloeibaar gas (lng). Met name Duitsland heeft in Europa een groot probleem nu de gasstroom uit Rusland is weggevallen.

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari is de vraag naar lng vanuit Europa enorm toegenomen. Het Russische gas voorzag eerder in 40 procent van de gasbehoefte van Europa, met Duitsland voorop.

Duitsland heeft jaarlijks ongeveer 40 miljoen ton lng nodig om het Russische gas te vervangen.

Door de overeenkomst met Qatar krijgen de Duitsers nu jaarlijks 2 miljoen ton lng geleverd. De terminal in Duitsland waar het gas naar verscheept moet worden, is nog in aanleg.

