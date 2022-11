Inflatie in België iets gedaald, maar oliën, granen en vis veel duurder

De inflatie in België is in november iets gezakt, maar prijzen zijn nog steeds 10,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt deels door de veel hogere energieprijzen, maar de oorlog in Oekraïne heeft ook impact op prijzen van oliën en graanproducten.

De inflatie was in oktober nog 12,3 procent, meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat de inflatie wat daalt, komt door iets gedaalde prijzen van brandstoffen, gas en elektriciteit.

De inflatie exclusief kosten voor energie steeg wel, naar 7,8 procent. In oktober was dat nog 6,97 procent. Voeding werd zelfs 14,4 procent duurder. Vooral oliën, vis en graanproducten zijn veel duurder dan een jaar eerder.

Zo zijn oliën als frituurolie 41 procent duurder dan een jaar geleden. Meel en andere granen stegen 34 procent in prijs. Verder is zuivel 21 procent duurder en brood 17 procent.

Spaanse inflatie op laagste niveau sinds Russische inval in februari

Ook in Spanje waren de prijsstijgingen minder hevig dan vorige maand, bleek dinsdag. Daar stegen de consumentenprijzen volgens het Spaanse statistiekbureau INE met 6,8 procent, tegen 7,3 procent in oktober.

Voor de Spanjaarden betekende het de laagste inflatie sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne. Die heeft voor een groot deel bijgedragen aan de gestegen energie- en voedselprijzen wereldwijd.

Woensdagochtend wordt bekend hoe hard de prijzen in Nederland en de gehele eurozone zijn gestegen. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, waarschuwde eerder deze week dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over haar piek heen is.

