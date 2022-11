Meer dan een derde van Oekraïense vluchtelingen in ons land vond hier werk

Van de ruim 50.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land die onder de beroepsbevolking vallen, had meer dan een derde afgelopen zomer werk in Nederland. Dat meldt statistiekbureau CBS.

Volgens het CBS gaat het om bijna 18.000 Oekraïners tussen de 15 en 65 jaar oud die in loondienst waren bij een Nederlandse werkgever. De meesten werkten als oproep- of uitzendkracht, of in een andere vorm van een tijdelijk dienstverband.

Van de vluchtelingen uit Oekraïne heeft 8 procent een andere dan de Oekraïense nationaliteit. De arbeidsdeelname onder die groep is hoger dan onder de mensen die de Oekraïense nationaliteit hebben.

Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven sinds 1 april geen werkvergunning meer te hebben om in Nederland aan de slag te gaan. Andere migranten van buiten de Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben wél een vergunning nodig.

