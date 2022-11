Huiszoeking bij Belgische tak DPG Media om mogelijke prijsafspraken

Delen via E-mail

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft huiszoekingen uitgevoerd bij de Belgische tak van uitgever DPG Media. De toezichthouder vermoedt dat er verboden afspraken zijn gemaakt in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract om kranten en tijdschriften te leveren.

De BMA noemt bedrijven waarbij huiszoekingen zijn gedaan niet bij naam. Maar een woordvoerder van uitgever DPG Media bevestigt dat de toezichthouder daar maandag is geweest.

Volgens Belgische media wordt onderzoek gedaan naar de aanbestedingsprocedure voor de levering van kranten en tijdschriften van 2023 tot 2027. Mogelijk zou het delen van informatie over tarieven tot prijsopdrijving hebben geleid.

Bpost voert inmiddels ook intern onderzoek uit naar mogelijke afspraken die zijn gemaakt met krantenuitgevers om het contract voor levering te behouden. De bestuursvoorzitter van Bpost is tijdens dat onderzoek tijdelijk opzijgestapt.

DPG Media is een Belgisch bedrijf dat in Nederland uitgever is van NU.nl en landelijke kranten als het AD, de Volkskrant en Trouw.