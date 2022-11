EasyJet denkt aan juridische stappen tegen Schiphol om personeelskrapte

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft advocaten om advies gevraagd over mogelijke juridische stappen tegen Schiphol vanwege de problemen door personeelskrapte. Het aantal passagiers dat via de Amsterdamse luchthaven vertrekt is nog altijd beperkt. Dat kost de luchtvaartmaatschappij miljoenen euro's, zegt directeur voor Nederland William Vet van het bedrijf.

"We hebben nu een advocatenkantoor opdracht gegeven om ons te adviseren over hoe we hier verder mee moeten gaan. We zijn de schade nog aan het inventariseren, maar het is een heel grote kostenpost en ook een probleem voor onze reputatie", zegt Vet.

EasyJet blijft ook in gesprek met Schiphol en wil er het liefst uit komen zonder tussenkomst van advocaten of rechters. "Maar we moeten ook opkomen voor onze belangen en die van onze passagiers. De beslissing hierover komt binnenkort", aldus Vet.

Roosterproblemen bij met name de beveiliging en afhandelaars van bagage zorgden voor chaotische situaties op de luchthaven, met lange wachtrijen en gemiste vluchten als gevolg.

Doordat de personeelskrapte nog niet is opgelost, wil Schiphol dat op piekdagen in de winterperiode mogelijk duizenden passagiers minder vertrekken vanaf de luchthaven dan in dezelfde periode in 2019.

De easyJet-directeur erkent dat Schiphol werk maakt van het oplossen van de personeelstekorten. "Ze zijn ermee bezig, maar het moet ook echt resulteren in meer beveiligers. Tot nu toe hebben luchtvaartmaatschappijen, inclusief wijzelf, de rekening moeten betalen", zegt Vet.

EasyJet ziet geen alternatieven voor Schiphol

Het wrange is volgens easyJet dat de tarieven om op Schiphol te mogen vliegen volgend jaar nog eens 12 procent stijgen. Topman Johan Lundgren zei in een telefoongesprek met journalisten over de jaarcijfers dat er "robuuste gesprekken" plaatsvinden over de hogere kosten op Schiphol. Daarvoor is tot nu toe nog geen betere service voor teruggekomen. Dat de problemen op Schiphol voortduren, noemt hij "teleurstellend".

Volgens Vet is het voor easyJet geen optie om Schiphol te verruilen voor andere vliegvelden, zoals vakantieaanbieder Corendon doet door meer vluchten te verplaatsen naar Brussel. Het Britse bedrijf wil juist zijn positie op hoofdluchthavens versterken om daar op prijs te concurreren met traditionele luchtvaartmaatschappijen. "Het is een heel raar beeld dat ontstaat. Schiphol is monopolist, want er zijn eigenlijk geen alternatieven."

EasyJet verwacht veel passagiers ondanks recessie

EasyJet presenteerde dinsdagochtend zijn financiële jaarcijfers. De luchtvaartmaatschappij draaide een omzet van 6,7 miljard euro. Dat is vier keer zoveel als in het vorige boekjaar, dat bij easyJet loopt van oktober tot september. Dit kwam vooral doordat mensen weer vaker gingen vliegen na de coronalockdowns. Uiteindelijk leed het bedrijf een verlies van 240 miljoen euro, 80 procent minder dan een jaar eerder.

In de komende maanden verwacht easyJet dat consumenten in Europa mogelijk minder vaak of minder ver op vakantie gaan. Toch denkt de luchtvaartmaatschappij daar juist als prijsvechter garen bij te spinnen. EasyJet verwacht 20 procent meer te verdienen per verkocht ticket dan een jaar eerder.

Aanbevolen artikelen