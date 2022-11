Erwtensoep voor helft van de prijs thuisbezorgd als de winter tegenvalt

Unilever en Too Good To Go, een initiatief tegen voedselverspilling, gaan producten die niet meer via de supermarkt verkocht kunnen worden tegen de helft van de prijs thuisbezorgen. Unilever, maker van onder andere Unox, Conimex, Knorr en Calvé, werkt al langer samen met Too Good To Go. In die samenwerking zetten ze nu een volgende stap.

Het gaat niet om soep, worst of pindakaas die over de datum is, maar wel om producten die de voedingsmiddelenproducent niet meer via de supermarkt verkocht krijgt. "Bijvoorbeeld een seizoensproduct als erwtensoep. Wanneer het geen koude winter is, wordt daar minder van afgenomen dan is geproduceerd", legt een woordvoerder van Unilever uit.

Of een bijzondere variant pindakaas, die toch geen kaskraker blijkt. Het gaat sowieso om houdbare producten die nog minstens een week tot een paar maanden goed zijn. "Het kan ook gaan om een product waarvan de naam wordt veranderd of waarbij een foutje op het etiket staat."

Bij Too Good To Go kun je al langer pakketten bestellen met producten die anders zouden worden weggegooid. Die haal je dan op bij een restaurant, bakker of supermarkt. Met de nieuwe samenwerkingsvorm met Unilever bezorgt het bedrijf voortaan ook aan huis. De dekking is landelijk.

Het is de bedoeling dat in de toekomst meer voedselproducenten zich aansluiten bij het initiatief.

