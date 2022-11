Duurzame beleggingsfondsen steken toch geld in luchtvaart en fossiele bedrijven

Beleggingsfondsen die zich duurzaam noemen, steken vaak toch grote bedragen in oliebedrijven of luchtvaartmaatschappijen. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal journalistencollectief waar Follow the Money deel van uitmaakt. Van de 838 onderzochte Europese duurzame fondsen steken er 388 gezamenlijk 8,5 miljard euro in fossiele bedrijven en de luchtvaart.

Nederlandse pensioenfondsen en particuliere beleggers steken weer geld in deze duurzame fondsen.

De 838 fondsen die onder meer Follow the Money heeft onderzocht, geven zichzelf het hoogste Europese duurzaamheidslabel 'donkergroen'. Ze hebben daarmee het doel duurzame investeringen te doen of uitstoot te verminderen. Maar duidelijke regels over waar ze dan in mogen beleggen, zijn er niet.

Eigenlijk stellen de Europese regels enkel dat de beleggingen van het fonds een duurzaamheidsdoel moeten hebben. Dat kan vermindering van uitstoot betekenen, maar ook het tegengaan van mensenrechtenschendingen. En de beleggingen moeten andere duurzaamheidsdoelen niet schaden. Wanneer dat wel of niet gebeurt, is niet duidelijk vastgesteld.

Zo kan het dus dat bijna de helft van die duurzame beleggingsfondsen toch in oliebedrijven of in luchtvaartmaatschappijen belegt. Onder meer Total, Shell, Air France-KLM en Lufthansa worden als voorbeelden genoemd.

Enkele van de onderzochte fondsen zijn van de Nederlandse vermogensbeheerder Actiam. Bij de Actiam-fondsen wordt volgens het onderzoekscollectief geïnvesteerd in onder meer het Noorse staatsoliebedrijf Equinor en een Chinese kolenmijn.

Duurzame fondsen beleggen ook in Microsoft en Coca-Cola

Volgens de onderzoekers is het ook niet zo dat de duurzame fondsen waar geen fossiele beleggingen zijn ontdekt alleen maar in duurzame bedrijven beleggen. Investeringen in onder meer Microsoft, Apple en Coca-Cola zijn populair, zoals onder veel beleggers.

In een reactie is de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zeer kritisch. "Het is de verantwoordelijkheid van de industrie om ervoor te zorgen dat mensen zich niet misleid voelen."

