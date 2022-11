Nieuwe winkels en bouwbedrijven gaan minder vaak onderuit

Zo'n twee derde van alle bedrijven die in 2015 zijn opgericht, bestond vijf jaar later nog steeds, meldt statistiekbureau CBS . Daarmee is de overlevingskans voor ondernemingen toegenomen. Met name winkels en bouwbedrijven halen vaker een vijfjarig bestaan.

Ook voor nieuwe werkgevers groeide de kans dat ze vijf jaar later nog steeds werkgever zijn. Dat gold voor 44 procent van de in 2010 begonnen werkgevers. Van degenen die in 2015 van start gingen, was 49 procent vijf jaar later nog altijd werkgever.

Nieuwe werkgevers zijn bedrijven die in dat jaar voor het eerst personeel in dienst hebben genomen. Dat hoeft niet in het oprichtingsjaar te zijn.

Van de bedrijven die in 2015 zijn opgericht, hadden die in de bouw de grootste overlevingskans. 71 procent van die ondernemingen was vijf jaar later nog altijd actief. In de horeca (59 procent), vervoer en opslag (56 procent) en de handel (51 procent) was de kans dat een bedrijf de vijf jaar haalde aanzienlijk kleiner.

Winkels hebben een steeds grotere kans om minimaal vijf jaar te overleven. Ook voor webwinkels neemt die kans gestaag toe, al haalt nog altijd minder dan de helft van de online winkels het eerste lustrum.

