Het lijkt erop dat er deze winter geen gas door de Nord Stream-pijpleiding meer zal stromen. Nord Stream AG, de beheerder van de pijpleiding, zegt maandagavond dat Nord Stream nog zeker tot 1 april 2023 buiten gebruik zal blijven. Dat meldt persbureau Reuters.

Nord Stream 1 werd op 31 augustus gesloten, volgens het Russische gasbedrijf Gazprom vanwege "een technisch probleem". Critici vermoedden toen al dat het Kremlin de gaspijpleiding als machtsmiddel in de strijd met het Westen gebruikt.

In september vonden er explosies plaats in de Oostzee, die de pijpleiding beschadigden. Ook hier bestaat het vermoeden dat het om sabotage vanuit Moskou gaat.

Nu is in ieder geval duidelijk dat de pijpleiding voorlopig niet in gebruik zal worden genomen.