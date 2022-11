Mensen in de bijstand mogen voortaan tot 1.200 euro aan giften ontvangen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De regels voor mensen in de bijstand worden versoepeld. Voortaan mogen zij giften tot een bedrag van 1.200 euro per jaar ontvangen, zonder dat zij dan gekort worden op hun uitkering.

De versoepelde regel is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet wil afhalen.

"Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen", zegt de bewindsvrouw. "Het liefst via werk. Voor wie dat niet mogelijk is, moet er een goed vangnet zijn."