Meer auto's verkocht omdat het chiptekort afneemt

Het gaat goed met de Nederlandse auto- en motorbranche. In de afgelopen drie maanden werd ruim 20 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Dat komt doordat het tekort aan onderdelen minder groot is.

De chiptekorten namen af, zodat er meer auto's geproduceerd konden worden. Hierdoor werden er ook meer nieuwe auto's verkocht. Daarnaast zorgen vooral de stijgende prijzen voor meer omzet in de auto- en motorbranche.

Ook worden er steeds meer elektrische auto's verkocht, en die zijn duurder dan traditionele verbrandingsmotoren. Dat zorgde er ook voor dat de omzet omhoogging.

De gespannen arbeidsmarkt was ook voelbaar in de motor- en autohandel. Meer dan een derde van de ondernemers zei in oktober dat ze een tekort aan arbeidskrachten hebben. In april en juni stonden er nog 9.800 vacatures open in de branche, het grootste aantal sinds 1997. Dat aantal neemt sinds juni af. Er zijn op dit moment 8.500 vacatures, de eerste afname van het aantal vacatures sinds 2020.

