Elektriciteitsnet Gelderland en Noord-Holland wordt flink uitgebreid

Netbeheerder Liander gaat de komende jaren het elektriciteitsnet in Gelderland en Noord-Holland Noord uitbreiden en verzwaren. Met een waarde van ongeveer 1,5 miljard euro gaat het volgens het bedrijf om het grootste aanbestedingstraject ooit.

De dochteronderneming van Alliander zal in deze regio's 4.500 kilometer aan nieuwe kabels leggen en vervangen en zo'n 1.600 transformatorhuisjes plaatsen.

Door de economische groei en de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. Er komen bijvoorbeeld steeds meer laadpalen om auto's op te laden en warmtepompen om woningen te verwarmen. Ook de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Het is zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren.