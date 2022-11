Centrale bank Ghana verhoogt rente naar 27 procent tegen torenhoge inflatie

De centrale bank van Ghana heeft maandag opnieuw de rente verhoogd met 2,5 procent in de strijd tegen de torenhoge inflatie in het land. De rente waartegen banken geld kunnen lenen van de centrale bank staat nu op 27 procent. Die rente wordt doorgaans door normale banken doorberekend naar consumenten.

Ghana, dat veel cacao, goud en olie exporteert en een van de grootste economieën van West-Afrika heeft, gaat momenteel door de grootste economische crisis van de afgelopen tijd. In oktober kwam de inflatie in het Afrikaanse land uit op 40,4 procent. Dat was het hoogste percentage in 21 jaar.