Ook prijs drinkwater omhoog: gezin volgend jaar tot 50 euro meer kwijt

De prijs van drinkwater gaat volgend jaar omhoog. Alle drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven, omdat ze te maken hebben met fors gestegen kosten. De stijging loopt uiteen van ongeveer 20 euro tot rond de 50 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden, afhankelijk van het bedrijf dat voor het water zorgt.

De drinkwaterbedrijven hebben te maken met gestegen kosten van energie, materialen en grondstoffen, maar moeten daarnaast ook veel investeren om de beschikbaarheid van leidingwater in de toekomst te kunnen garanderen. Ook dat zorgt voor de prijsstijging waarmee consumenten te maken gaan krijgen.

De prijs voor drinkwater wordt opgebouwd uit de kosten per liter water, het vastrecht en de Belasting op Leidingwater (BoL), een milieubelasting van de Rijksoverheid.

Volgens drinkwaterbedrijf Vitens, de grootste waterleverancier in Nederland, verbruikt een gemiddeld huishouden van vier personen zo'n 163 kubieke meter water per jaar. Bij Vitens stijgen de kosten volgend jaar met ongeveer 20 euro per 100 kubieke meter water. Eén kubieke meter water (1000 liter) gaat 85 cent kosten. Dat was in 2022 nog 72 cent.

Bij drinkwaterbedrijf PWN in Noord-Holland gaat de gemiddelde verbruiker ongeveer 48 euro per jaar meer betalen. PWN noemt dat zelf een uitzonderlijke stijging. "We doen wat we kunnen om de kosten te drukken, want we hebben geen winstoogmerk", aldus het bedrijf. Maar PWN moet net als alle andere bedrijven veel investeren om in de toekomst iedereen van water te voorzien.

Investeringen volgens bedrijven erg urgent

"De bevolking groeit. Er worden de komende jaren heel veel huizen gebouwd die allemaal een wateraansluiting moeten hebben", zegt de woordvoerder van Oasen in Zuid-Holland. "Daarnaast moeten we duurzamer gaan werken. Ondergrondse leidingen moeten vervangen worden en het klimaat verandert. De droge zomers hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent investeringen zijn."

Drinkwaterbedrijf WMD Drenthe gaat de komende jaren 36 miljoen euro investeren, onder meer in een zoektocht naar nieuwe waterbronnen. Het tarief stijgt in Drenthe met gemiddeld 2 euro per maand.

Dunea, dat ook in Zuid-Holland water levert, stelt dat drinkwater in Nederland nog steeds relatief goedkoop is. "Tegelijkertijd beseffen we dat deze tariefsverhoging voor onze klanten bovenop de prijsstijgingen van onder meer energie en boodschappen komt."

De drinkwaterleveranciers wijzen klanten erop dat ze hun tarief zelf enigszins kunnen beïnvloeden door zuinig te zijn met water. Er wordt al langer aangedrongen op bewuster omgaan met water. Het kabinet wil dat Nederlanders in 2035 20 procent minder gebruiken dan nu. "Drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar", aldus Oasen.

