Eneco verlaagt variabele tarieven opnieuw, een derde van klanten profiteert ervan

Energiebedrijf Eneco verlaagt per januari de variabele tarieven van een derde van zijn klanten met 12 procent. De tarieven gaan daarmee voor de derde maand op rij omlaag, meldt het bedrijf maandag.

De groep klanten gaat vanaf januari zo'n 2,99 euro per kuub gas en 0,69 cent per kilowattuur elektriciteit betalen. Dat is inclusief 21 procent btw. De btw op energie is in 2022 wegens de hoge energieprijzen verlaagd naar 9 procent. In 2023 gaat de btw op energie weer omhoog naar 21 procent, onder meer vanwege de invoering van het prijsplafond.