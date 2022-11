Corendon verplaatst deel vluchten naar Brussel vanwege Schiphol-chaos

Delen via E-mail

Corendon verhoogt het aantal stoelen waarmee vanuit België gevlogen wordt naar 260.000. De capaciteit op Schiphol gaat juist terug naar 230.000. Voor het huidige seizoen stonden in eerste instantie nog 350.000 stoelen gepland. Dat werden er uiteindelijk 250.000 vanwege de chaotische situatie op de luchthaven bij Amsterdam.

Schiphol kampt sinds dit jaar met grote personeelstekorten, met name in de beveiliging. Daardoor moesten in het voorjaar en de zomer veel vluchten geschrapt worden en ontstonden er lange rijen op de luchthaven.