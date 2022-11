Franse McDonald's verkoopt frietjes en burgers op afwasbaar servies

Fransen die naar de McDonald's gaan, krijgen hun eten in herbruikbare plastic bakjes. Het fastfoodconcern heeft hiertoe besloten om de berg afval te verminderen. In Nederland is McDonald's nog niet zover.

McDonald's gaat in Frankrijk bakjes en bekers na gebruik afwassen en opnieuw gebruiken. De fastfoodketen doet dit in het kader van een nieuwe afvalwet, die restaurants aanmoedigt herbruikbare materialen te gebruiken.

Het initiatief kan op complimenten rekenen van Emmanuel Macron. Volgens de Franse president is de nieuwe wet niet alleen het einde van plastic rietjes. "Kijk om je heen: in Frankrijk wordt gewerkt aan het veranderen van consumptiepatronen en het verminderen van afval. We dringen erop aan dit wereldwijd te doen", schrijft Macron op Twitter.

De Nederlandse McDonald's is nog niet zover, zegt een woordvoerder van het fastfoodrestaurant tegen RTL Nieuws. "We focussen op andere initiatieven die aansluiten bij onze lokale markt en heersende wetgeving."

In Nederland zijn in de afgelopen jaren wel rietjes vervangen voor papieren varianten. Ook zijn de deksels van de McFlurry's verdwenen, omdat dieren daarin bleven vastzitten.

Aanbevolen artikelen